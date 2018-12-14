BLACKPINK商业广告「太暴露」？遭印尼电视台禁播：「请尊重我们的文化！」

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近日，印尼放送委员会已向11个当地电视台下达指令，要求禁止播放BLACKPINK为某电商平台拍摄的广告，原因是「不符合印尼民众遵守的品味和道德规范」。

据悉，BLACKPINK身穿迷你裙拍摄的这则广告在印尼播出后引起大批观众反感，一名叫做Maimon Herawati的印尼网友发起抵制BLACKPINK广告的签名活动后，截至12日，已有超过11万人参与签名。

Maimon Herawati表示：「BLACKPINK穿的短裙等服装过於暴露。 」并认为在儿童节目时间播放含有刺激性动作的广告十分不妥，要求「放送委员会禁止播放Shopee广告及其他低俗广告」。



印尼放送委员会对此表示：「很多女性几乎没穿衣服在唱歌跳舞。 没有遵循（印尼）大众所遵守的品味和道德规范。 」委员会已经向该电商发出警告信，电商方面表示该广告有通过印尼电检局，并强调遵守了所有规定，也最终表示在12日的节日促销后就不再播放。

印尼虽然穆斯林人口占到绝大多数，但比起其他穆斯林国家，总体而言对女性外出活动抱持较为开放的态度，不过部分民众仍然保留了强烈、传统的穆斯林文化。同时，也有当地BLACKPINK粉丝认为大家应该更加放开心胸，对委员会的做法十分失望。



此外，BLACKPINK计画在明年1月於印尼首都雅加达举办演唱会。

（图源：Shopee）

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