禹棹奐&梁世宗要同框？！ 有望合演JTBC新劇《我的國》
韓劇 2018年12月14日 星期五10:00 Sani
禹棹奐和梁世宗兩大帥哥一起演戲該是多麼養眼的畫面啊~~❤
近日有消息稱禹棹奐和梁世宗將作為雙男主角出演JTBC新劇《我的國》，講述在歷史的漩渦中努力守護愛情的三名男女的故事。 如果確定，這將是禹棹奐出道以來第一次挑戰歷史劇耶！
禹棹奐在《救救我》、《偉大的誘惑者》裡都有優秀表現，高大有型的外表和帶有壓迫感的魅力氣質令人過目難忘，這次在《我的國》裡接到的角色是「南善浩」（音），雖然外形出眾、文武雙全，卻因為母親是奴婢而無法進入家族族譜。
梁世宗在2016年播出的SBS電視劇《師任堂，光之日記》裡有過古裝扮相，但最讓他被人記住的當然還是去年的電視劇《愛情的溫度》裡個性主動的弟弟，今年主演的《雖然30但仍17》也很好看！
這次梁世宗接到的角色是南善浩的好友「徐輝」（音），但在南善浩因父親腐敗等原因失去夢想後，也在一連串的誤會下與南善浩從摯友變成勢不兩立。
禹棹奐和梁世宗是1992年出生的同齡人，目前兩人所屬社都表示「在積極討論這部作品」，如果能確定，感覺會超羡慕女主角能同時跟兩大帥哥搭戲啊~
（圖源：KSD韓星網，《愛情的溫度》、《師任堂，光之日記》、《偉大的誘惑者》劇照）
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留言/評論
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寫手小編的功課沒有做好啊…
OCN是 ，梁世宗演員一人飾演3角的複製人題材電視劇。
SBS 才是 <愛情的溫度>，梁世宗演員飾演 直進年下男 溫正善，是法國餐廳主廚。
2小時前