禹棹奂&梁世宗要同框？！ 有望合演JTBC新剧《我的国》
韩剧 2018年12月14日 星期五10:00 Sani
禹棹奂和梁世宗两大帅哥一起演戏该是多么养眼的画面啊~~❤
近日有消息称禹棹奂和梁世宗将作为双男主角出演JTBC新剧《我的国》，讲述在历史的漩涡中努力守护爱情的三名男女的故事。 如果确定，这将是禹棹奂出道以来第一次挑战历史剧耶！
禹棹奂在《救救我》、《伟大的诱惑者》里都有优秀表现，高大有型的外表和带有压迫感的魅力气质令人过目难忘，这次在《我的国》里接到的角色是「南善浩」（音），虽然外形出众、文武双全，却因为母亲是奴婢而无法进入家族族谱。
梁世宗在2016年播出的SBS电视剧《师任堂，光之日记》里有过古装扮相，但最让他被人记住的当然还是去年的电视剧《爱情的温度》里个性主动的弟弟，今年主演的《虽然30但仍17》也很好看！
这次梁世宗接到的角色是南善浩的好友「徐辉」（音），但在南善浩因父亲腐败等原因失去梦想后，也在一连串的误会下与南善浩从挚友变成势不两立。
禹棹奂和梁世宗是1992年出生的同龄人，目前两人所属社都表示「在积极讨论这部作品」，如果能确定，感觉会超羡慕女主角能同时跟两大帅哥搭戏啊~
（图源：KSD韩星网，《爱情的温度》、《师任堂，光之日记》、《伟大的诱惑者》剧照）
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留言/评论
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寫手小編的功課沒有做好啊…
OCN是 ，梁世宗演員一人飾演3角的複製人題材電視劇。
SBS 才是 <愛情的溫度>，梁世宗演員飾演 直進年下男 溫正善，是法國餐廳主廚。
2小时前