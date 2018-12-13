【2018 MAMA】Wanna One賴冠霖舞台上褲子撕破！淡定完成演出專業態度獲讚
明星 2018年12月13日 星期四12:10 Sani
不要忘了賴冠霖還是一個17歲的少年，能有這樣鎮靜老練的反應真的很難得啊！
昨晚的2018年亞洲音樂大獎（MAMA）日本場頒獎典禮上，Wanna One帶來不少精彩舞台，其中表演《Boomerang》時賴冠霖不知是否因為跳舞太投入，褲子竟撕開一個大洞！ 讓人不禁為他捏一把汗：
不過賴冠霖從頭至尾都表現得十分淡定，絲毫沒有影響演出，有觀眾表示一開始還以為是特意做的服裝設計，更有很多人根本沒留意到出狀況！網友都在稱讚他「臨危不亂」的專業精神~這次演出也是Wanna One解散前為數不多幾次參加頒獎典禮的機會了，相信大家都十分珍惜，這次的舞台也超優秀的！
接下來Wanna One又帶來了《I.P.U》，一开始大家的臉上還帶著汗、喘息還沒平復耶！ 不過演唱還是十分專業，絲毫沒有被影響，真的要為他們點讚啊！
（圖源：Youtube@Mnet K-POP）
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