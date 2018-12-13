【2018 MAMA】Wanna One赖冠霖舞台上裤子撕破！淡定完成演出专业态度获赞
明星 2018年12月13日 星期四12:10 Sani
不要忘了赖冠霖还是一个17岁的少年，能有这样镇静老练的反应真的很难得啊！
昨晚的2018年亚洲音乐大奖（MAMA）日本场颁奖典礼上，Wanna One带来不少精彩舞台，其中表演《Boomerang》时赖冠霖不知是否因为跳舞太投入，裤子竟撕开一个大洞！ 让人不禁为他捏一把汗：
不过赖冠霖从头至尾都表现得十分淡定，丝毫没有影响演出，有观众表示一开始还以为是特意做的服装设计，更有很多人根本没留意到出状况！网友都在称赞他「临危不乱」的专业精神~这次演出也是Wanna One解散前为数不多几次参加颁奖典礼的机会了，相信大家都十分珍惜，这次的舞台也超优秀的！
接下来Wanna One又带来了《I.P.U》，一开始大家的脸上还带著汗、喘息还没平复耶！ 不过演唱还是十分专业，丝毫没有被影响，真的要为他们点赞啊！
（图源：Youtube@Mnet K-POP）
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