BTS防彈少年團《2018 MAMA》 日本場奪四冠 柾國與 V 發豪語「以後想嘗試拍 MV 和專輯畫報！」
KPOP 2018年12月13日 星期四11:55 施乃琪
防彈少年團昨晚在《2018 MAMA Fans’ Choice in Japan》的得獎感言除了一如既往地感人外，更多了讓粉絲都迫不及待的抱負！
昨晚（12 日）在日本登場的《2018 MAMA》中，防彈少年團一舉拿下「年度全球代表人物」(Worldwide Icon of the Year)、「全球粉絲票選 TOP10」(Worldwide Fans’ Choice TOP10)、「最受歡迎 MV」(Favorite Music Video) 以及「最受歡迎男子舞蹈藝人」獎，連續三年抱回大獎。
獲獎後的防彈少年團照例先向粉絲 Army 喊話，由成員分別發表感言，在上台獲頒最受歡迎 MV 獎時智旻首先說：「謝謝經常看我們 MV 的各位 Army」，Suga 接著表示：「也謝謝忙碌地為我們拍 MV 的導演。」
這時柾國接下麥克風說：「之後我也想用 Golden Closet Film 來拍拍看 MV！」V 聞言立刻接道：「這樣的話，我也在試著拍拍看專輯畫報。」他也感性地說：「我最愛的 MV 就是『春日』，希望今天大家都度過像春日般的一天。」
許多人都透過柾國親自掌鏡的 Golden Closet Film 系列影片見識過他運鏡、剪輯的幕後功力，而身為攝影迷的 V 總是相機不離身，也常在 SNS 上分享自己的作品與眼中的世界，要是兩人真的能親自來拍彼此間最瞭解的成員，感覺成果肯定會非常出色！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、Mnet）
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