BTS防弹少年团《2018 MAMA》 日本场夺四冠 柾国与 V 发豪语「以后想尝试拍 MV 和专辑画报！」
KPOP 2018年12月13日 星期四11:55 施乃琪
防弹少年团昨晚在《2018 MAMA Fans’ Choice in Japan》的得奖感言除了一如既往地感人外，更多了让粉丝都迫不及待的抱负！
昨晚（12 日）在日本登场的《2018 MAMA》中，防弹少年团一举拿下「年度全球代表人物」(Worldwide Icon of the Year)、「全球粉丝票选 TOP10」(Worldwide Fans’ Choice TOP10)、「最受欢迎 MV」(Favorite Music Video) 以及「最受欢迎男子舞蹈艺人」奖，连续三年抱回大奖。
获奖后的防弹少年团照例先向粉丝 Army 喊话，由成员分别发表感言，在上台获颁最受欢迎 MV 奖时智旻首先说：「谢谢经常看我们 MV 的各位 Army」，Suga 接著表示：「也谢谢忙碌地为我们拍 MV 的导演。」
这时柾国接下麦克风说：「之后我也想用 Golden Closet Film 来拍拍看 MV！」V 闻言立刻接道：「这样的话，我也在试著拍拍看专辑画报。」他也感性地说：「我最爱的 MV 就是『春日』，希望今天大家都度过像春日般的一天。」
许多人都透过柾国亲自掌镜的 Golden Closet Film 系列影片见识过他运镜、剪辑的幕后功力，而身为摄影迷的 V 总是相机不离身，也常在 SNS 上分享自己的作品与眼中的世界，要是两人真的能亲自来拍彼此间最了解的成员，感觉成果肯定会非常出色！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、Mnet）
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