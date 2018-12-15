盤點《男朋友》裡朴寶劍和宋慧喬看過的4本書！ 《今生是第一次》裡也有它

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有些書在影視作品中出現不止一次了，讓人十分想買來讀耶！即使不讀，送給男朋友讀是否可以營造出“朴寶劍在身邊”的感覺呢？←妄想T^T

1. 《世界的盡頭，女朋友》

劇中朴寶劍飾演的金振赫是一個對人文學很有興趣的讀書狂，第一集在古巴旅行時就捧著一本書閱讀，大家還記得這一幕嗎？



這本書叫做《世界的盡頭，女朋友（세계의 끝, 여자친구）》，是金衍洙作家2009年出版的小說集，電視劇《今生是第一次》裡金旻奎送給庭沼珉的也是這本書。



書中有9個短篇故事，都在訴說同一個主題：隔閡與嘗試理解。

！！！！ 接下來這段有書籍內容劇透預警！！！！



有白髮蒼蒼的老嫗和年輕人一起搜集各種線索，以尋找一位詩人在詩裡描繪的戀人——《世界盡頭女朋友》）；也有美國中年女作家飛越半個地球，到韓國尋找她深愛過的17歲女孩的過往——《呼喚KK的名字》；還有女生遠走美國、 孤身一人在沙漠中驅車一整天，只為體會失蹤父親當年走在這條路上時的感受——《月亮上的滑稽演員》。 這本書延續了金衍洙作家優美的文筆，封面也很有質感，當年剛出版就很受歡迎，可讀性五顆星~

~~~~預警結束~~~~

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2. 《像看花一樣看你》

第三集裡，宋慧喬飾演的車秀賢在金振赫的推薦下也拿起一本書，就是韓國詩人羅泰柱的詩集《像看花一樣看你》。 其中有一首詩《思念》，可謂含蓄又簡潔地暗示了這兩個來自截然不同世界的人，要走到一起所需面對的艱辛。



「思念

有時候

我的眼裡也會滑下鹽水

也許在我眼中

也住著一座海洋吧」

《像看花一樣看你》裡收錄的都是他最受喜愛、在網路上最常被提及的作品，可以說是由讀者擔任編輯的，對於想要了解羅泰柱的朋友而言是一本不錯的入門讀物哦！



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3. 《在輪下》

剧照里朴宝剑读的这本书是德國作家赫爾曼·黑塞於1906年所寫的一部自传色彩長篇小說《在輪下》，讲述聪慧过人的主人公在神学院里遭受挫折、返乡务工，却遭到相亲们嘲笑、最终走向悲剧结局的故事，是一部悲观主义色彩的小说。



書籍主旨是揭露德國舊教育制度的弊端、同时控诉不尊重个人意愿的成人社会，似乎跟剧中两位主角的情路也有相似之处？！



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4. 《為你取名字花了好幾天時間》

另一张剧照里朴宝剑在巴士上读的，则是韩国诗人朴俊的第一本诗集《为你取名字花了好几天时间（당신의 이름을 지어다가 며칠은 먹었다）》。



這位诗人的文风与追求奇诡的派别十分不同，文笔抒情、亲切，其中不少段落还一度引起话题：“我们总是要走到终点才认同彼此的立场，最后一季的水果则懂得安慰贫穷的方法。——《换季》”读这本书的朴宝剑，也因而散发出纯真、正直、自由不羁的气质，完全就是金振赫本人啦！



（圖源：《男朋友》、《今生是第一次》截圖，tvN，網路）

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