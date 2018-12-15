盘点《男朋友》里朴宝剑和宋慧乔看过的4本书！ 《今生是第一次》里也有它

有些书在影视作品中出现不止一次了，让人十分想买来读耶！即使不读，送给男朋友读是否可以营造出“朴宝剑在身边”的感觉呢？←妄想T^T
1. 《世界的尽头，女朋友》
剧中朴宝剑饰演的金振赫是一个对人文学很有兴趣的读书狂，第一集在古巴旅行时就捧著一本书阅读，大家还记得这一幕吗？
这本书叫做《世界的尽头，女朋友（세계의 끝, 여자친구）》，是金衍洙作家2009年出版的小说集，电视剧《今生是第一次》里金旻奎送给庭沼珉的也是这本书。
书中有9个短篇故事，都在诉说同一个主题：隔阂与尝试理解。
有白发苍苍的老妪和年轻人一起搜集各种线索，以寻找一位诗人在诗里描绘的恋人——《世界尽头女朋友》）；也有美国中年女作家飞越半个地球，到韩国寻找她深爱过的17岁女孩的过往——《呼唤KK的名字》；还有女生远走美国、 孤身一人在沙漠中驱车一整天，只为体会失踪父亲当年走在这条路上时的感受——《月亮上的滑稽演员》。 这本书延续了金衍洙作家优美的文笔，封面也很有质感，当年刚出版就很受欢迎，可读性五颗星~
~~~~预警结束~~~~
===================
2. 《像看花一样看你》
第三集里，宋慧乔饰演的车秀贤在金振赫的推荐下也拿起一本书，就是韩国诗人罗泰柱的诗集《像看花一样看你》。 其中有一首诗《思念》，可谓含蓄又简洁地暗示了这两个来自截然不同世界的人，要走到一起所需面对的艰辛。
「思念
有时候
我的眼里也会滑下盐水
也许在我眼中
也住著一座海洋吧」
《像看花一样看你》里收录的都是他最受喜爱、在网路上最常被提及的作品，可以说是由读者担任编辑的，对於想要了解罗泰柱的朋友而言是一本不错的入门读物哦！
======================
3. 《在轮下》
剧照里朴宝剑读的这本书是德国作家赫尔曼・黑塞於1906年所写的一部自传色彩长篇小说《在轮下》，讲述聪慧过人的主人公在神学院里遭受挫折、返乡务工，却遭到相亲们嘲笑、最终走向悲剧结局的故事，是一部悲观主义色彩的小说。
书籍主旨是揭露德国旧教育制度的弊端、同时控诉不尊重个人意愿的成人社会，似乎跟剧中两位主角的情路也有相似之处？！
======================
4. 《为你取名字花了好几天时间》
另一张剧照里朴宝剑在巴士上读的，则是韩国诗人朴俊的第一本诗集《为你取名字花了好几天时间（당신의 이름을 지어다가 며칠은 먹었다）》。
这位诗人的文风与追求奇诡的派别十分不同，文笔抒情、亲切，其中不少段落还一度引起话题：“我们总是要走到终点才认同彼此的立场，最后一季的水果则懂得安慰贫穷的方法。——《换季》”读这本书的朴宝剑，也因而散发出纯真、正直、自由不羁的气质，完全就是金振赫本人啦！
（图源：《男朋友》、《今生是第一次》截图，tvN，网路）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究