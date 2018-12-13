韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況- 壞刑警持續衛冕冠軍，熱情打掃刷新高

這週（12/10、12/11）無線月火SBS新劇《福秀回來了》上檔，MBC《壞刑警》持續衛冕月火冠軍。有線JTBC《先熱情地打掃吧》雖首刷新高，又很快的落後於tvN《雞龍仙女傳》。
有線月火tvN《雞龍仙女傳》一度以3.004%寫下開播來最低後，又回升3.330%。整體收視都較上週下跌，仍穩住有線月火劇收視榜首位置。
JTBC《先熱情地打掃吧》分別以 3.533%、2.997% 雖首刷新高，短暫領先又下滑得厲害。
無線月火劇這週雖由MBC《壞刑警》領先，其收視數字跌落個位數7.4%、9.1%、7.3%~8.7%，暫時不受新劇上檔影響，還是無線、有線月火收視總冠軍。
第二名則是SBS新上檔的《福秀回來了》。首播是4.3%~5.4%，EP3、4 又提高 4.6%~6.1%。算是平穩起跑，下週劇情該是基本收視群建立關鍵了。有追看的劇飯應該會鎖住EP5，想知道重新穿上校服的俞承豪怎麼翻轉雪松高中？！
墊底的KBS2青春校園劇《Dance Sports Girls/國標舞女孩》先掉後升，EP5、6是1.7%~2.0%，EP7、8都是2.3%，這應該是最、最基本收視，下週還是有機會再拉高。20181212
#所以只有仙女因仙衣被偷而被留在人間，其他神仙都是犯仙律被貶下凡歷劫？終於誰是誰都清楚了，有夠拖戲的。還是教授和金金更像最佳CP，你們倆手牽手建立幸福家庭比跟仙女適合。
#好不容易開始入戲了，但只要鏡頭是尹均相的身型，立馬出戲。
#有人按門鈴請不要馬上開門，太可怕了。申河均大叔是不是準備踏上復仇之路？
#覺得俞承豪後面有千虎珍大叔和金美京大媽等等熟臉孔的資演們，戲才沒那麼單薄。郭東延戲還沒展開就看見反派角色的力道了。俞承豪還是眼神出彩。
#國標女孩們雖然很勵志，還是決定放生了。
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