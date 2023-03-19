《黑暗榮耀》飾演小混混孫慏梧的金建宇「討人厭」演技太好，當年是《青春紀錄》裡欺負朴寶劍的大明星

【演員特輯】我還記得他欺負朴寶劍&劃傷他帥臉時，我真的氣到吐血耶～！XD

在熱門韓劇《黑暗榮耀》中，演員金建宇成功飾演五人幫中的小混混孫慏梧一角，那副「討人厭」的嘴臉演得實在太好，讓我不自覺想起了當年他欺負朴寶劍時的回憶。



在2020年tvN《青春紀錄》中，金建宇特別出演了韓流明星朴道河一角，朴寶劍所飾演的史彗峻在初期只是模特兒出身、默默無名的演員，還必須經常打工，第一集他就當了明星的保鑣。



因為沒有阻擋住明星前女友（金惠奫 飾）闖進休息室，劇中金建宇就賞了朴寶劍一個重重的巴掌，結果臉就被劃傷啦！！好氣啊～～～。（可惡演得真好XD）



不過～在之後朴寶劍就接到了一個電影反派的角色，跟金建宇是對立面，因為表現太好獲得加戲機會，好好的用重拳「回敬」了金建宇，這一幕也是看了相當解氣，如果有追這部劇的大家，一定會對這一場戲有著深刻印象。



▼可快轉到 08:33 觀看電影拍攝片段。



除此之外，金建宇其實一直很有存在感～！也經常是男主角的對手角色。

▼在KBS《三流之路》是朴敘俊的夢魘「金卓修」。



▼tvN《Live：轄區現場》中是男女主的巡警前輩「金韓表」。



▼MBC《壞刑警》裡表面是檢察官、背地裡卻是連續殺人魔「張亨民 / 張善浩」，與申河均對立。



▼tvN《抓住幽靈》飾演蝗蟲幫老大「金伊俊」，也是地鐵警察一直在抓的地鐵幽靈。



大家對他的哪個角色印象最深刻呢？我果然還是對他施展「討人厭」演技時，印象最深刻了～。

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