韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 坏刑警持续卫冕冠军，热情打扫刷新高

这周（12/10、12/11）无线月火SBS新剧《福秀回来了》上档，MBC《坏刑警》持续卫冕月火冠军。有线JTBC《先热情地打扫吧》虽首刷新高，又很快的落后於tvN《鸡龙仙女传》。
有线月火tvN《鸡龙仙女传》一度以3.004%写下开播来最低后，又回升3.330%。整体收视都较上周下跌，仍稳住有线月火剧收视榜首位置。
JTBC《先热情地打扫吧》分别以 3.533%、2.997% 虽首刷新高，短暂领先又下滑得厉害。
无线月火剧这周虽由MBC《坏刑警》领先，其收视数字跌落个位数7.4%、9.1%、7.3%~8.7%，暂时不受新剧上档影响，还是无线、有线月火收视总冠军。
第二名则是SBS新上档的《福秀回来了》。首播是4.3%~5.4%，EP3、4 又提高 4.6%~6.1%。算是平稳起跑，下周剧情该是基本收视群建立关键了。有追看的剧饭应该会锁住EP5，想知道重新穿上校服的俞承豪怎么翻转雪松高中？！
垫底的KBS2青春校园剧《Dance Sports Girls/国标舞女孩》先掉后升，EP5、6是1.7%~2.0%，EP7、8都是2.3%，这应该是最、最基本收视，下周还是有机会再拉高。20181212
#所以只有仙女因仙衣被偷而被留在人间，其他神仙都是犯仙律被贬下凡历劫？终於谁是谁都清楚了，有够拖戏的。还是教授和金金更像最佳CP，你们俩手牵手建立幸福家庭比跟仙女适合。
#好不容易开始入戏了，但只要镜头是尹均相的身型，立马出戏。
#有人按门铃请不要马上开门，太可怕了。申河均大叔是不是准备踏上复仇之路？
#觉得俞承豪后面有千虎珍大叔和金美京大妈等等熟脸孔的资演们，戏才没那么单薄。郭东延戏还没展开就看见反派角色的力道了。俞承豪还是眼神出彩。
#国标女孩们虽然很励志，还是决定放生了。
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