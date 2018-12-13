善有善报！ 洪真英姐妹收到警卫室大叔的圣诞礼物 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 坏刑警持续卫冕冠军，热情打扫刷新高 《2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN》BTS防弹少年团夺4奖，全球年度最佳ICON实至名归！ 韩网红美妆博主直播中遭死亡威胁！PO卸妆录像告诫女孩：不要作践自己 龙俊亨首度唱 OST！《男朋友》第三波 OST 今日公开 2018 MAMA中姜丹尼尔当场「公主抱」河成云：某人耳朵出卖了他的紧张内心～XD 大哥放假啦！Highlight 尹斗俊休假出营与成员团聚 金在中《J-Party》下周开卖门票 昨登《FNS 歌谣祭》与 Toshi、城田优对唱！ 暖男刘以豪带著《比悲伤更悲伤的故事》反攻韩国市场！ 好好笑！粉丝送会动的圣诞帽，宋旻浩「吓到」后仰表情「狰狞」XD HIGHLIGHT尹斗俊服兵役后第一次外出休假，居然是参观独立纪念馆！

这周（12/10、12/11）无线月火SBS新剧《福秀回来了》上档，MBC《坏刑警》持续卫冕月火冠军。有线JTBC《先热情地打扫吧》虽首刷新高，又很快的落后於tvN《鸡龙仙女传》。

有线月火tvN《鸡龙仙女传》一度以3.004%写下开播来最低后，又回升3.330%。整体收视都较上周下跌，仍稳住有线月火剧收视榜首位置。



JTBC《先热情地打扫吧》分别以 3.533%、2.997% 虽首刷新高，短暂领先又下滑得厉害。



无线月火剧这周虽由MBC《坏刑警》领先，其收视数字跌落个位数7.4%、9.1%、7.3%~8.7%，暂时不受新剧上档影响，还是无线、有线月火收视总冠军。



第二名则是SBS新上档的《福秀回来了》。首播是4.3%~5.4%，EP3、4 又提高 4.6%~6.1%。算是平稳起跑，下周剧情该是基本收视群建立关键了。有追看的剧饭应该会锁住EP5，想知道重新穿上校服的俞承豪怎么翻转雪松高中？！



垫底的KBS2青春校园剧《Dance Sports Girls/国标舞女孩》先掉后升，EP5、6是1.7%~2.0%，EP7、8都是2.3%，这应该是最、最基本收视，下周还是有机会再拉高。20181212



#所以只有仙女因仙衣被偷而被留在人间，其他神仙都是犯仙律被贬下凡历劫？终於谁是谁都清楚了，有够拖戏的。还是教授和金金更像最佳CP，你们俩手牵手建立幸福家庭比跟仙女适合。

#好不容易开始入戏了，但只要镜头是尹均相的身型，立马出戏。

#有人按门铃请不要马上开门，太可怕了。申河均大叔是不是准备踏上复仇之路？

#觉得俞承豪后面有千虎珍大叔和金美京大妈等等熟脸孔的资演们，戏才没那么单薄。郭东延戏还没展开就看见反派角色的力道了。俞承豪还是眼神出彩。

#国标女孩们虽然很励志，还是决定放生了。

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