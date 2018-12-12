明年春節《偶像運動會》陣容超堅強：Super Junior、Red Velvet、TWICE、iKON等大團都來啦！
綜藝 2018年12月12日 星期三12:20 MiJimin
這次三大 SM、JYP、YG 的旗下人氣團體都來啦！看看文內最新一波的名單中，有沒有你想支持的偶像出席吧～！
2019年MBC春節特輯《偶像運動會》公開了首波出演陣容，由於明年將迎來《偶運會》的十周年紀念，節目組特別努力邀請了歷代級別的華麗陣容，韓國三大經紀公司SM、JYP、YG的高人氣偶像都已確定參與此次的錄製。
▼出席名單目前有：
Super Junior
Red Velvet
TWICE
iKON
Seventeen
MONSTA X
MOMOLAND
ASTRO
NCT127
Celeb Five
gu9udan
(G)I-DLE
THE BOYZ
Stray Kids
Golden Child
而在今年新增的「足排球」與「保齡球」也獲得相當高的關注度，預計在這一屆也會加入這兩個運動項目，究竟這一次會是誰奪下金牌？誰又能成為體育大會的新寵兒呢？
（圖自：官方／《偶像運動會》截圖）
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