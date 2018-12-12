明年春节《偶像运动会》阵容超坚强：Super Junior、Red Velvet、TWICE、iKON等大团都来啦！
综艺 2018年12月12日 星期三12:20 MiJimin
这次三大 SM、JYP、YG 的旗下人气团体都来啦！看看文内最新一波的名单中，有没有你想支持的偶像出席吧～！
2019年MBC春节特辑《偶像运动会》公开了首波出演阵容，由於明年将迎来《偶运会》的十周年纪念，节目组特别努力邀请了历代级别的华丽阵容，韩国三大经纪公司SM、JYP、YG的高人气偶像都已确定参与此次的录制。
▼出席名单目前有：
Super Junior
Red Velvet
TWICE
iKON
Seventeen
MONSTA X
MOMOLAND
ASTRO
NCT127
Celeb Five
gu9udan
(G)I-DLE
THE BOYZ
Stray Kids
Golden Child
而在今年新增的「足排球」与「保龄球」也获得相当高的关注度，预计在这一届也会加入这两个运动项目，究竟这一次会是谁夺下金牌？谁又能成为体育大会的新宠儿呢？
（图自：官方／《偶像运动会》截图）
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