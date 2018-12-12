這造型也太萌 ! 李準基從律師變歌手 演唱會本周開賣

近期在台播映的《武法律師》，又讓各位準飯們深陷在準基式魅力之中。很快的大家就可以跟準基歐巴見面了，李準基“2018-19 LEE JOONGI ASIA TOUR “Delight” in TAIPEI”即將於本周16日上午11:00公開售票，各位準飯們可以開始摩拳擦掌準備搶票。
由於首爾場的票也是創下一開賣就秒殺的情況，台灣粉絲們現在也手刀準備開搶，日前李準基早在官方公布時就率先在自己IG上貼出了巡迴日程的照片，可見他本人是相當期待這次演出的喔！這場Delight亞巡有別於一般的見面會，想與李準基一起擁有一個甜蜜而快樂的時光和感受令人耳目一新的表演，就不容錯過，勢必十分值回票價。只要購票就有機會獲得親簽海報- 100張 / A區50張/B區30張/C區20張(隨機抽選) 還有親簽拍立得-10張/ 全場隨機抽選10位幸運者贈送 ！
【節目資訊】
節目名稱：“2018-19 LEE JOONGI ASIA TOUR “Delight” in TAIPEI”
演出日期：2019/01/27（日）
入場時間：預計約17:00 PM開始入場 (依當日實際狀況訂定)
演出時間：18:00 PM(依當日實際狀況訂定)
演出地點：TICC國際會議中心
演出地址：台北市信義區信義路五段一號
票價資訊：A區NT5,800/B區NT5,200/C區NT4,500/D區NT3,600/E區NT2,600/身障席2,900
啟售時間：2018/12/16（日）中午11:00於KKTIX開賣
#以上福利由主辦方系統電腦程式隨機抽出，中獎名單及領取方式將於1月22日-23日公佈於官方臉書專頁。
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