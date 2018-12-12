这造型也太萌 ! 李准基从律师变歌手 演唱会本周开卖

近期在台播映的《武法律师》，又让各位准饭们深陷在准基式魅力之中。很快的大家就可以跟准基欧巴见面了，李准基“2018-19 LEE JOONGI ASIA TOUR “Delight” in TAIPEI”即将於本周16日上午11:00公开售票，各位准饭们可以开始摩拳擦掌准备抢票。
由於首尔场的票也是创下一开卖就秒杀的情况，台湾粉丝们现在也手刀准备开抢，日前李准基早在官方公布时就率先在自己IG上贴出了巡回日程的照片，可见他本人是相当期待这次演出的喔！这场Delight亚巡有别於一般的见面会，想与李准基一起拥有一个甜蜜而快乐的时光和感受令人耳目一新的表演，就不容错过，势必十分值回票价。只要购票就有机会获得亲签海报- 100张 / A区50张/B区30张/C区20张(随机抽选) 还有亲签拍立得-10张/ 全场随机抽选10位幸运者赠送 ！
【节目资讯】
节目名称：“2018-19 LEE JOONGI ASIA TOUR “Delight” in TAIPEI”
演出日期：2019/01/27（日）
入场时间：预计约17:00 PM开始入场 (依当日实际状况订定)
演出时间：18:00 PM(依当日实际状况订定)
演出地点：TICC国际会议中心
演出地址：台北市信义区信义路五段一号
票价资讯：A区NT5,800/B区NT5,200/C区NT4,500/D区NT3,600/E区NT2,600/身障席2,900
启售时间：2018/12/16（日）中午11:00於KKTIX开卖
#以上福利由主办方系统电脑程式随机抽出，中奖名单及领取方式将於1月22日-23日公布於官方脸书专页。
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