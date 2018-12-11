超實用！《Running Man》李詩英傳授簡單防身術，輕鬆絆倒金鍾國！！！

超實用！《Running Man》李詩英傳授簡單防身術，輕鬆絆倒金鍾國！！！

綜藝   2018年12月11日   星期二11:35   MiJimin   2

大家趕快來學一下「這兩招」防身術。

最新一期《Running Man》（ep.429／12月9日播出）的嘉賓，邀請到了女演員李詩英（李是英），之前曾是國家代表隊的拳擊手，實力相當堅強，一點也不好惹啊～！

而在成員們聚在一起訪談時，便請她示範一些防身術，第一招就是當遇上壞人抓住領口時，可以把自己的雙手十指緊扣（或抓住對方的手腕），在壞人的手上方，用自己全身的力量迅速蹲下，讓壞人反應不及，重心不穩便會跌倒。

第二招則是如果有壞人從背後抱住你，很難掙脫，可以將自己的屁股與右腳，挪到壞人的身後，再將身體挺起瞬間用右手扳倒對方，這個就需要多練習幾次了，剛用的時候會抓不到要領。

▼第二招用得好的話，連金鍾國這等級的能力者，也可以輕鬆扳倒啊！一起來看看影片教學吧：


大家一定要好好練習哦～！遇到同樣情況，就可以順利脫逃了！！！

（圖自：SBS Running Man）

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留言/評論
  • Chiang Min
    Chien Meng Chin
    1小時前
  • Fanny Lai
    成員學懂了就夠對付金鐘國！😂
    2小時前
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