超實用！《Running Man》李詩英傳授簡單防身術，輕鬆絆倒金鍾國！！！
綜藝 2018年12月11日 星期二11:35 MiJimin
大家趕快來學一下「這兩招」防身術。
最新一期《Running Man》（ep.429／12月9日播出）的嘉賓，邀請到了女演員李詩英（李是英），之前曾是國家代表隊的拳擊手，實力相當堅強，一點也不好惹啊～！
而在成員們聚在一起訪談時，便請她示範一些防身術，第一招就是當遇上壞人抓住領口時，可以把自己的雙手十指緊扣（或抓住對方的手腕），在壞人的手上方，用自己全身的力量迅速蹲下，讓壞人反應不及，重心不穩便會跌倒。
第二招則是如果有壞人從背後抱住你，很難掙脫，可以將自己的屁股與右腳，挪到壞人的身後，再將身體挺起瞬間用右手扳倒對方，這個就需要多練習幾次了，剛用的時候會抓不到要領。
▼第二招用得好的話，連金鍾國這等級的能力者，也可以輕鬆扳倒啊！一起來看看影片教學吧：
大家一定要好好練習哦～！遇到同樣情況，就可以順利脫逃了！！！
（圖自：SBS Running Man）
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