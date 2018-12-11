超实用！《Running Man》李诗英传授简单防身术，轻松绊倒金钟国！！！
综艺 2018年12月11日 星期二11:35 MiJimin
大家赶快来学一下「这两招」防身术。
最新一期《Running Man》（ep.429／12月9日播出）的嘉宾，邀请到了女演员李诗英（李是英），之前曾是国家代表队的拳击手，实力相当坚强，一点也不好惹啊～！
而在成员们聚在一起访谈时，便请她示范一些防身术，第一招就是当遇上坏人抓住领口时，可以把自己的双手十指紧扣（或抓住对方的手腕），在坏人的手上方，用自己全身的力量迅速蹲下，让坏人反应不及，重心不稳便会跌倒。
第二招则是如果有坏人从背后抱住你，很难挣脱，可以将自己的屁股与右脚，挪到坏人的身后，再将身体挺起瞬间用右手扳倒对方，这个就需要多练习几次了，刚用的时候会抓不到要领。
▼第二招用得好的话，连金钟国这等级的能力者，也可以轻松扳倒啊！一起来看看影片教学吧：
大家一定要好好练习哦～！遇到同样情况，就可以顺利脱逃了！！！
（图自：SBS Running Man）
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