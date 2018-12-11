Wanna One隊長尹智聖有望明年義警入伍！
明星 2018年12月11日 星期二07:45 Sani
據尹智聖所屬社MMO表示，尹智聖預計會在明年接到入營通知書，準備以義務員警身份服兵役。
尹智聖1991年3月8日出生，明年即將迎來28周歲的生日，根據韓國最新修改的兵役法，必須在明年上半年內入伍。
近日有報導稱，尹智聖報名了第363次義務員警選拔考試，原定在昨日（10日）下午參加考試，但最終因落選未能參加。
所屬社MMO表示：「預計明年就會接到入營通知書，所以正在為此做準備。 日後將再次參加義務員警選拔考試。 」
時間過得好快~尹智聖當過7年的練習生，去年8月剛剛通過《Produce 101》節目被大家認識、並作為Wanna One的隊長出道，才經過短短一年半的活動，就要去服兵役了...... 據悉尹智聖還接到了音樂劇《那些日子》的出演邀約、正在討論，12月31日Wanna One活動結束後有望出演音樂劇。
不管怎麼樣，都希望尹智聖接下來一切順利~
（圖源：KSD韓星網，Wanna One FB）
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留言/評論
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兵役問題，官網寫得很清楚，有興趣http://www.mma.go.kr/contents.do?mc=mma0000729
請負責任看看，不要讓以後的兵役問題都傳錯誤消息。
1小時前
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1: 不是落選是提早報了，最終撞了mama沒考。
2: 新兵法「從未」寫要28歲的人19年上半年入伍，這只是來自the qoo 的傳言。新兵法只是限了19年「入學」的學生的年齡，這和27歲已入學的智聖無關，你們亂傳、亂寫到可時？
1小時前