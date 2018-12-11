Wanna One队长尹智圣有望明年义警入伍！
明星 2018年12月11日 星期二07:45 Sani
据尹智圣所属社MMO表示，尹智圣预计会在明年接到入营通知书，准备以义务员警身份服兵役。
尹智圣1991年3月8日出生，明年即将迎来28周岁的生日，根据韩国最新修改的兵役法，必须在明年上半年内入伍。
近日有报导称，尹智圣报名了第363次义务员警选拔考试，原定在昨日（10日）下午参加考试，但最终因落选未能参加。
所属社MMO表示：「预计明年就会接到入营通知书，所以正在为此做准备。 日后将再次参加义务员警选拔考试。 」
时间过得好快~尹智圣当过7年的练习生，去年8月刚刚通过《Produce 101》节目被大家认识、并作为Wanna One的队长出道，才经过短短一年半的活动，就要去服兵役了...... 据悉尹智圣还接到了音乐剧《那些日子》的出演邀约、正在讨论，12月31日Wanna One活动结束后有望出演音乐剧。
不管怎么样，都希望尹智圣接下来一切顺利~
（图源：KSD韩星网，Wanna One FB）
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留言/评论
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兵役問題，官網寫得很清楚，有興趣http://www.mma.go.kr/contents.do?mc=mma0000729
請負責任看看，不要讓以後的兵役問題都傳錯誤消息。
1小时前
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1: 不是落選是提早報了，最終撞了mama沒考。
2: 新兵法「從未」寫要28歲的人19年上半年入伍，這只是來自the qoo 的傳言。新兵法只是限了19年「入學」的學生的年齡，這和27歲已入學的智聖無關，你們亂傳、亂寫到可時？
1小时前