馬成228來台找回憶!! 崔振赫《皇后的品格》後即將訪台

創下史上吻戲最多的韓劇《馬成的喜悅》話題不斷，也成為2018下半年最受歡迎韓劇之一，男主角崔振赫人氣再度翻漲，工作零接縫又馬上投入SBS年底跨年大戲《皇后的品格》，隨即宣布2019年2月28日將於台北國際會議中心舉行粉絲見面會，令台灣粉絲們期待不已。
崔振赫自2006年出道至今12年，累積了多部代表作，今年拍攝的《馬成的喜悅》更是親好親滿，撩妹無極限，劇中崔振赫所飾演的腦科醫生孔馬成，與女主角在海南邂逅，一見鍾情，從第一集一路親到第十六集大結局，一共高達21次打破韓劇吻戲紀錄，看的觀眾臉紅心跳，也讓崔振赫榮登今年吻戲匠人的冠軍寶座。崔振赫更是不吝於在戲劇中表現自己的好身材，從《馬成的喜悅》每日都要在洗澡時拾起回憶，到最近熱播中的《皇后的品格》帥氣皇室警衛，精壯身材在韓劇男神中也是數一數二的，日前還因拍武打戲不小心受傷，縫了三十針卻堅持出席當日的製作發表會，敬業精神令人欽佩。
三年前崔振赫曾來台陪伴粉絲度過西洋情人節，令崔太太們相當難忘，今年情人節碰巧逢過年，崔振赫很有心的一再表達，等元宵之後農曆新年過完，再來台補過情人節，活動名稱定名為【2019崔振赫“LOVE”台灣粉絲見面會】（2019 CHOI JIN HYUK “LOVE”FAN MEETING IN TAIWAN），他將帶著滿滿的愛，明年2月28日在同一場地TICC與崔太太們重新找回往日美好的回憶，希望能向所有愛護他的粉絲面對面一一致謝。
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2019崔振赫“LOVE”台灣粉絲見面會
2019 CHOI JIN HYUK“LOVE ”FAN MEETING IN TAIWAN
活動時間：2019年2月28日(四) 晚上
活動地點：台北國際會議中心（TICC）
售票方式：ibon售票網站及全台7-11 ibon機台（建置中）
主辦單位：執行力整合行銷有限公司
經紀公司：G-Tree Creative
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