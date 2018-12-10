马成228来台找回忆!! 崔振赫《皇后的品格》后即将访台

创下史上吻戏最多的韩剧《马成的喜悦》话题不断，也成为2018下半年最受欢迎韩剧之一，男主角崔振赫人气再度翻涨，工作零接缝又马上投入SBS年底跨年大戏《皇后的品格》，随即宣布2019年2月28日将於台北国际会议中心举行粉丝见面会，令台湾粉丝们期待不已。
崔振赫自2006年出道至今12年，累积了多部代表作，今年拍摄的《马成的喜悦》更是亲好亲满，撩妹无极限，剧中崔振赫所饰演的脑科医生孔马成，与女主角在海南邂逅，一见钟情，从第一集一路亲到第十六集大结局，一共高达21次打破韩剧吻戏纪录，看的观众脸红心跳，也让崔振赫荣登今年吻戏匠人的冠军宝座。崔振赫更是不吝於在戏剧中表现自己的好身材，从《马成的喜悦》每日都要在洗澡时拾起回忆，到最近热播中的《皇后的品格》帅气皇室警卫，精壮身材在韩剧男神中也是数一数二的，日前还因拍武打戏不小心受伤，缝了三十针却坚持出席当日的制作发表会，敬业精神令人钦佩。
三年前崔振赫曾来台陪伴粉丝度过西洋情人节，令崔太太们相当难忘，今年情人节碰巧逢过年，崔振赫很有心的一再表达，等元宵之后农历新年过完，再来台补过情人节，活动名称定名为【2019崔振赫“LOVE”台湾粉丝见面会】（2019 CHOI JIN HYUK “LOVE”FAN MEETING IN TAIWAN），他将带著满满的爱，明年2月28日在同一场地TICC与崔太太们重新找回往日美好的回忆，希望能向所有爱护他的粉丝面对面一一致谢。
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2019崔振赫“LOVE”台湾粉丝见面会
2019 CHOI JIN HYUK“LOVE ”FAN MEETING IN TAIWAN
活动时间：2019年2月28日(四) 晚上
活动地点：台北国际会议中心（TICC）
售票方式：ibon售票网站及全台7-11 ibon机台（建置中）
主办单位：执行力整合行销有限公司
经纪公司：G-Tree Creative
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