當智孝遇上志效 《Running Man》宋智孝＋Twice志效的可愛互動
綜藝 2018年12月3日 星期一11:56 Erin
12月2日所播出的SBS《Running Man》節目中，邀請了Twice來到節目中，於是大家熟悉的RM王牌Ace宋智孝與Twice中的成員志效相見，大小智孝（志效）的互動令人
格外關注。
最近剛錄好的《Running Man》推出《2018 讓Running Man發光的明星》特輯，並邀請Twice擔任本集來賓，而在同一隊的Ace宋智孝以及Twice志效，兩人更是以「大智孝」「小志效」來互相稱呼，展現情同姊妹的可愛互動。
宋智孝果真是大家最愛的Ace王牌，一舉一動時常讓大家覺得非常暖心。大智孝在錄影過程中，眼神總是離不開小志效，隨時隨地為小志效整理著衣著服裝，兩人的互動之間也讓宋智孝流露出溫柔的姊姊魅力，相信小志效也感受到了。想要知道更加詳細的「大智孝」「小志效」姊妹互動，可收看最新一集播出的《Running Man》節目。
圖：SBS截圖, TVDaily
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