当智孝遇上志效 《Running Man》宋智孝＋Twice志效的可爱互动
综艺 2018年12月3日 星期一11:56 Erin
12月2日所播出的SBS《Running Man》节目中，邀请了Twice来到节目中，於是大家熟悉的RM王牌Ace宋智孝与Twice中的成员志效相见，大小智孝（志效）的互动令人
格外关注。
最近刚录好的《Running Man》推出《2018 让Running Man发光的明星》特辑，并邀请Twice担任本集来宾，而在同一队的Ace宋智孝以及Twice志效，两人更是以「大智孝」「小志效」来互相称呼，展现情同姊妹的可爱互动。
宋智孝果真是大家最爱的Ace王牌，一举一动时常让大家觉得非常暖心。大智孝在录影过程中，眼神总是离不开小志效，随时随地为小志效整理著衣著服装，两人的互动之间也让宋智孝流露出温柔的姊姊魅力，相信小志效也感受到了。想要知道更加详细的「大智孝」「小志效」姊妹互动，可收看最新一集播出的《Running Man》节目。
图：SBS截图, TVDaily
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