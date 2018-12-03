脫下古裝、穿上時裝…曾出演tvN《百日的郎君》的他們也出演了JTBC《先熱情地打掃吧》！

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【劇透，慎入】有沒有兩部電視劇都追的粉絲呢？（舉手、舉手！）相信不少觀眾都發現了吧～

JTBC月火劇（週一、二播出）《先熱情地打掃吧》已於上週首播！前陣子有看過tvN電視劇《百日的郎君》的粉絲們，應該覺得劇中有些演員很眼熟吧～



在《百日的郎君》飾演男主角都敬秀（EXO D.O.）童年時期的鄭智勛，



來到《先熱情地打掃吧》時，飾演男主角尹鈞相的童年時期！一看就是有錢人家的小孩，來到遊樂場想和其他人一起玩耍。卻遇到一位不修邊幅、還挖著鼻屎的女生！雖然是夢境…看起來卻相當真實，這會不是造成張善傑（尹鈞相 飾）有嚴重潔癖的原因之一呢？



而在《百日的郎君》中，那位勢利眼、並且與左相攀親帶故的「朴善道」，由安奭奐飾演。



來到《先熱情地打掃吧》，安奭奐飾演男主角的爺爺。從小他就對善傑相當嚴厲，只要孫子到外面玩得髒兮兮的，他就會揮著棍子、給善傑警告，爺爺還說：「沒有爸爸和媽媽的小孩，更要保持乾淨！」之類的話，估計也是造成善傑有潔癖的原因之一。長大以後的善傑，與爺爺的關係相當緊張…



在《百日的郎君》中，飾演中殿娘娘的心腹、官職為「大司諫」的崔雄，



來到《先熱情地打掃吧》中，飾演吉五雪（金裕貞 飾）的大學學長！五雪暗戀學長好長一段時間，聽聞學長就業了還很為他開心。偶然的機會下，兩人再次搭上線，學長開始要五雪幫助自己。之後才了解，學長根本把自己當成「工具人」，還和其他女人搞曖昧！五雪終於能好好向初戀道別，而善傑則偷偷地為五雪教訓學長一番，讓人看了直呼痛快。

（圖片來源：tvN《百日的郎君》、JTBC《先熱情地打掃吧》）

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