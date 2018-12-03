脱下古装、穿上时装…曾出演tvN《百日的郎君》的他们也出演了JTBC《先热情地打扫吧》！

【剧透，慎入】有没有两部电视剧都追的粉丝呢？（举手、举手！）相信不少观众都发现了吧～
JTBC月火剧（周一、二播出）《先热情地打扫吧》已於上周首播！前阵子有看过tvN电视剧《百日的郎君》的粉丝们，应该觉得剧中有些演员很眼熟吧～
在《百日的郎君》饰演男主角都敬秀（EXO D.O.）童年时期的郑智勋，
来到《先热情地打扫吧》时，饰演男主角尹钧相的童年时期！一看就是有钱人家的小孩，来到游乐场想和其他人一起玩耍。却遇到一位不修边幅、还挖著鼻屎的女生！虽然是梦境…看起来却相当真实，这会不是造成张善杰（尹钧相 饰）有严重洁癖的原因之一呢？
而在《百日的郎君》中，那位势利眼、并且与左相攀亲带故的「朴善道」，由安奭奂饰演。
来到《先热情地打扫吧》，安奭奂饰演男主角的爷爷。从小他就对善杰相当严厉，只要孙子到外面玩得脏兮兮的，他就会挥著棍子、给善杰警告，爷爷还说：「没有爸爸和妈妈的小孩，更要保持干净！」之类的话，估计也是造成善杰有洁癖的原因之一。长大以后的善杰，与爷爷的关系相当紧张…
在《百日的郎君》中，饰演中殿娘娘的心腹、官职为「大司谏」的崔雄，
来到《先热情地打扫吧》中，饰演吉五雪（金裕贞 饰）的大学学长！五雪暗恋学长好长一段时间，听闻学长就业了还很为他开心。偶然的机会下，两人再次搭上线，学长开始要五雪帮助自己。之后才了解，学长根本把自己当成「工具人」，还和其他女人搞暧昧！五雪终於能好好向初恋道别，而善杰则偷偷地为五雪教训学长一番，让人看了直呼痛快。
（图片来源：tvN《百日的郎君》、JTBC《先热情地打扫吧》）
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