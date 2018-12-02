最近韓國論壇有首很紅的小詩《職場媽媽與宋慧喬》…網友們看完都表示：「真的太羨慕了！」

這個好有共鳴…而且太真相了！好戳心哦…
由宋慧喬、朴寶劍主演的tvN水木劇（週三、四播出）《男朋友》已於本週首播，第1集平均收視率達8.7%，創tvN歷代水木劇首播收視率第一、tvN所有電視劇中排名第二，僅次《陽光先生》的8.9%。第2集收視率更是迅速突破10%，後勢看漲，令人好奇未來的成績。
隨著電視劇開播，韓國論壇突然有首爆紅小詩，名為《職場媽媽與宋慧喬》。內容是：「職場媽媽／上班公司業務／下班育兒家務 宋慧喬／上班朴寶劍／下班宋仲基 哈啊…」看完這段，有沒有覺得很戳心？？？（欸）
《男朋友》是「韓流女神」宋慧喬婚後回歸小螢幕的第一部電視劇，搭檔近幾年在海內、外累積許多粉絲和超高人氣的朴寶劍出演，未播先轟動。首播後評論雖然呈現兩極化，播出第2集收視率卻又往上攀升，足見兩位演員的號召力。
在第2集中，兩位主角原本於異國偶然巧遇，並一起度過一段美好又難忘的時光；回到韓國，才發現兩人是上司與下屬的關係。
最令人津津樂道的，就是朴寶劍的「酒醉演技」。臉蛋紅通通的，炫耀自己的領帶、羨慕代表的車子。怕代表自己開車回去會想睡覺，還從兜裡拿出不久前從餐廳獲得的魷魚絲，要她咬咬東西才不會像在古巴一樣打瞌睡，可愛的模樣讓觀眾們相當心動。而原本沒什麼表情的代表大人，遇到這清新又爽朗的男孩總能發自內心露出笑容，讓網友們留言：「配合的真好！」
這位在古巴遇到的男孩子，雖然是自己的職員，但他們以「朋友」的關係相處著，一起體驗了許多自己從未做過的事情。看到他們的臉上綻放笑容，真的覺得太美好了～
而宋慧喬的上一部電視劇，是與宋仲基合作的KBS 2TV電視劇《太陽的後裔》，在當時也創下收視佳績，兩位主角更是假戲真做，於去年（2017年）完成婚禮。
宋仲基同樣是「韓流男神」之一，出道多年零負評的他也被許多藝人視為「理想型」。也難怪粉絲們會羨慕宋慧喬的生活，上班是朴寶劍、下班是宋仲基，再對比自己…嘆不說了。（欸）
宋慧喬出道後陸續跟所謂的「男神」合作，但這一路走來，她當然也是下了許多功夫和努力，才能一次又一次擄獲大眾們的心！小編自己也看了不少宋慧喬主演的作品，期待這次的《男朋友》也能獲得爆炸般的反響哦！
（圖片來源：KSD、TVDaily、tvN《男朋友》、NAVER）
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