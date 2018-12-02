最近韩国论坛有首很红的小诗《职场妈妈与宋慧乔》…网友们看完都表示：「真的太羡慕了！」

这个好有共鸣…而且太真相了！好戳心哦…
由宋慧乔、朴宝剑主演的tvN水木剧（周三、四播出）《男朋友》已於本周首播，第1集平均收视率达8.7%，创tvN历代水木剧首播收视率第一、tvN所有电视剧中排名第二，仅次《阳光先生》的8.9%。第2集收视率更是迅速突破10%，后势看涨，令人好奇未来的成绩。
随著电视剧开播，韩国论坛突然有首爆红小诗，名为《职场妈妈与宋慧乔》。内容是：「职场妈妈／上班公司业务／下班育儿家务 宋慧乔／上班朴宝剑／下班宋仲基 哈啊…」看完这段，有没有觉得很戳心？？？（唉）
《男朋友》是「韩流女神」宋慧乔婚后回归小萤幕的第一部电视剧，搭档近几年在海内、外累积许多粉丝和超高人气的朴宝剑出演，未播先轰动。首播后评论虽然呈现两极化，播出第2集收视率却又往上攀升，足见两位演员的号召力。
在第2集中，两位主角原本於异国偶然巧遇，并一起度过一段美好又难忘的时光；回到韩国，才发现两人是上司与下属的关系。
最令人津津乐道的，就是朴宝剑的「酒醉演技」。脸蛋红通通的，炫耀自己的领带、羡慕代表的车子。怕代表自己开车回去会想睡觉，还从兜里拿出不久前从餐厅获得的鱿鱼丝，要她咬咬东西才不会像在古巴一样打瞌睡，可爱的模样让观众们相当心动。而原本没什么表情的代表大人，遇到这清新又爽朗的男孩总能发自内心露出笑容，让网友们留言：「配合的真好！」
这位在古巴遇到的男孩子，虽然是自己的职员，但他们以「朋友」的关系相处著，一起体验了许多自己从未做过的事情。看到他们的脸上绽放笑容，真的觉得太美好了～
而宋慧乔的上一部电视剧，是与宋仲基合作的KBS 2TV电视剧《太阳的后裔》，在当时也创下收视佳绩，两位主角更是假戏真做，於去年（2017年）完成婚礼。
宋仲基同样是「韩流男神」之一，出道多年零负评的他也被许多艺人视为「理想型」。也难怪粉丝们会羡慕宋慧乔的生活，上班是朴宝剑、下班是宋仲基，再对比自己…叹不说了。（唉）
宋慧乔出道后陆续跟所谓的「男神」合作，但这一路走来，她当然也是下了许多功夫和努力，才能一次又一次掳获大众们的心！小编自己也看了不少宋慧乔主演的作品，期待这次的《男朋友》也能获得爆炸般的反响哦！
（图片来源：KSD、TVDaily、tvN《男朋友》、NAVER）
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