泫雅&E'Dawn離開CUBE後首次公開亮相！ 緊挽手臂出席品牌活動
明星 2018年11月30日 星期五08:30 Sani
不得不說，兩個人即使在公開場合也不掩飾恩愛，看起來真的好甜蜜啊！
昨日傍晚，泫雅和E’Dawn一起出席了在首爾市SJ Kunsthalle舉辦的某奢侈品牌發佈會，在8月宣佈戀情後久違地共同公開露面！
兩人一同手走出幕後，泫雅緊緊挽著E’Dawn的手臂，連拍照時間也一刻不離開彼此：
也許是閃光燈太猛烈，令泫雅害羞捂住臉、還靠在E’Dawn肩頭，最後連E’Dawn也「破功」露出甜甜笑容：
活動結束後泫雅還在IG上PO出兩人合照，以及推測是E’Dawn幫她拍的單人照片，真的好甜蜜哦（感覺泫雅瘦了好多T^T）：
泫雅和E’Dawn今年8月2日親自向媒體透露已經相戀2年，隨後兩人所屬的企劃組合「Triple H」行程被全面取消，E’Dawn也沒有參加所屬組合PENTAGON的新專輯。 9月13日，CUBE發聲明宣佈辭退兩人，稱「與藝人之間的信賴已經不可能恢復」。
之後E’Dawn開通個人IG，和泫雅一起大秀恩愛，也經常更新兩人一起排練舞蹈的影片，是否在準備攜手展開新的活動呢？
（圖源：KSD韓星網，泫雅IG）
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