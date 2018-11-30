泫雅&E'Dawn离开CUBE后首次公开亮相！ 紧挽手臂出席品牌活动
明星 2018年11月30日 星期五08:30 Sani
不得不说，两个人即使在公开场合也不掩饰恩爱，看起来真的好甜蜜啊！
昨日傍晚，泫雅和E’Dawn一起出席了在首尔市SJ Kunsthalle举办的某奢侈品牌发布会，在8月宣布恋情后久违地共同公开露面！
两人一同手走出幕后，泫雅紧紧挽著E’Dawn的手臂，连拍照时间也一刻不离开彼此：
也许是闪光灯太猛烈，令泫雅害羞捂住脸、还靠在E’Dawn肩头，最后连E’Dawn也「破功」露出甜甜笑容：
活动结束后泫雅还在IG上PO出两人合照，以及推测是E’Dawn帮她拍的单人照片，真的好甜蜜哦（感觉泫雅瘦了好多T^T）：
泫雅和E’Dawn今年8月2日亲自向媒体透露已经相恋2年，随后两人所属的企划组合「Triple H」行程被全面取消，E’Dawn也没有参加所属组合PENTAGON的新专辑。 9月13日，CUBE发声明宣布辞退两人，称「与艺人之间的信赖已经不可能恢复」。
之后E’Dawn开通个人IG，和泫雅一起大秀恩爱，也经常更新两人一起排练舞蹈的影片，是否在准备携手展开新的活动呢？
（图源：KSD韩星网，泫雅IG）
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