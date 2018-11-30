《頂級巨星柳白》預告：金知碩、全昭旻、李相燁三角戀正式上線？林秀香將特別出演並展現搞笑演技！

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繼白一燮爺爺和金大洲作家後…林秀香也將特別出演tvN週五劇《頂級巨星柳白》！光看劇照，就覺得這個角色不一般啊～

《頂級巨星柳白》將於今晚（30日）播出第3集。崔馬石（李相燁 飾）終於回到島上，他稱呼吳江順（全昭旻 飾）為「老婆」，還親暱地把她舉起來，並且甩來甩去！（笑）把這一切看在眼裡的柳白（金知碩 飾）覺得莫名其妙，甚至不是滋味。

江順跟馬石提及柳白，只覺得他是可憐蟲、像是被放逐的孩子；馬石跟柳白說，他就像江順的親哥哥，沒有人比他更了解江順了。而回到島上的馬石，馬上對江順求婚，但江順只覺得馬石又在開玩笑，其實馬石比任何時候都還認真。

柳白對著江順怒吼，眼神是滿滿的擔憂，江順問他：「難道你在擔心我？」看來是不行了！柳白「壁咚」江順，旅即島即將誕生一對情侶了嗎？（那就會有人受傷啊嗚嗚嗚）



昨日，劇組也公開將於今晚特別出演的林秀香劇照。相關人士透露：「我們認為像柳白一樣有名氣的頂級女演員出場，會為作品帶來戲劇性的效果，所以邀請（林秀香）出演。她自然演出超自戀、超無禮的模樣，用帥氣演技展現隱藏的搞笑本能。」



而林秀香也是繼白一燮爺爺和金大洲作家後，第三位特別出演《頂級巨星柳白》。不曉得之後還會看到誰出演呢～

（圖片、影片來源：tvN《頂級巨星柳白》）

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