《顶级巨星柳白》预告：金知硕、全昭旻、李相烨三角恋正式上线？林秀香将特别出演并展现搞笑演技！

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继白一燮爷爷和金大洲作家后…林秀香也将特别出演tvN周五剧《顶级巨星柳白》！光看剧照，就觉得这个角色不一般啊～

《顶级巨星柳白》将於今晚（30日）播出第3集。崔马石（李相烨 饰）终於回到岛上，他称呼吴江顺（全昭旻 饰）为「老婆」，还亲昵地把她举起来，并且甩来甩去！（笑）把这一切看在眼里的柳白（金知硕 饰）觉得莫名其妙，甚至不是滋味。

江顺跟马石提及柳白，只觉得他是可怜虫、像是被放逐的孩子；马石跟柳白说，他就像江顺的亲哥哥，没有人比他更了解江顺了。而回到岛上的马石，马上对江顺求婚，但江顺只觉得马石又在开玩笑，其实马石比任何时候都还认真。

柳白对著江顺怒吼，眼神是满满的担忧，江顺问他：「难道你在担心我？」看来是不行了！柳白「壁咚」江顺，旅即岛即将诞生一对情侣了吗？（那就会有人受伤啊呜呜呜）



昨日，剧组也公开将於今晚特别出演的林秀香剧照。相关人士透露：「我们认为像柳白一样有名气的顶级女演员出场，会为作品带来戏剧性的效果，所以邀请（林秀香）出演。她自然演出超自恋、超无礼的模样，用帅气演技展现隐藏的搞笑本能。」



而林秀香也是继白一燮爷爷和金大洲作家后，第三位特别出演《顶级巨星柳白》。不晓得之后还会看到谁出演呢～

（图片、影片来源：tvN《顶级巨星柳白》）

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