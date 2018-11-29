《我家的熊孩子》李珉廷透露4歲兒長相似李秉憲 在外宣稱：「我爸是崔宥鎮！ 」
綜藝 2018年11月29日 星期四12:19 Sani
近日李珉廷做客《我家的熊孩子》，聊到丈夫李秉憲和兒子，幸福感完全穿透螢幕呀~
李珉廷和李秉憲是2013年結婚的，2015年誕下兒子，因為韓國人是習慣用虛歲計算，所以李珉廷在節目中講兒子是4歲~李珉廷說：「兒子非常可愛，外婆最愛他了。 」因為李珉廷總是把好東西都留給兒子，還招來老公李秉憲的嫉妒，說自己都不知道家裡有這些好吃的東西XDD
今年9月兩人的小孩首次曝光正面模樣，大大的眼睛、精緻的輪廓讓人大呼「長大一定會是小帥哥」：
作為天天能觀察到兒子的母親，李珉廷表示：「兒子的上半張臉像我，但整體還是像李秉憲。 在外面如果有人問他，小帥哥呀你爸爸是誰，他就會說：『我爸？ 崔宥鎮！ 』因為他還分不清「陽光先生」、「李秉憲」這些概念。 人家聽到這回答就覺得：『原來爸爸是外國人呀，難怪眼睛這麼大。 』」真是好可愛XD
李珉廷還透露了李秉憲求婚時的「笨拙」細節：「當時和家人一起看李秉憲出演的電影，他對我說了3次『結束後不要去洗手間』。 我就猜到了，電影結束後有安排。 」但還是被感動到落淚。
（圖源：《我家的熊孩子》節目截圖，網路）
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