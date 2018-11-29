《我家的熊孩子》李珉廷透露4岁儿长相似李秉宪 在外宣称：「我爸是崔宥镇！ 」
综艺 2018年11月29日 星期四12:19 Sani
近日李珉廷做客《我家的熊孩子》，聊到丈夫李秉宪和儿子，幸福感完全穿透萤幕呀~
李珉廷和李秉宪是2013年结婚的，2015年诞下儿子，因为韩国人是习惯用虚岁计算，所以李珉廷在节目中讲儿子是4岁~李珉廷说：「儿子非常可爱，外婆最爱他了。 」因为李珉廷总是把好东西都留给儿子，还招来老公李秉宪的嫉妒，说自己都不知道家里有这些好吃的东西XDD
今年9月两人的小孩首次曝光正面模样，大大的眼睛、精致的轮廓让人大呼「长大一定会是小帅哥」：
作为天天能观察到儿子的母亲，李珉廷表示：「儿子的上半张脸像我，但整体还是像李秉宪。 在外面如果有人问他，小帅哥呀你爸爸是谁，他就会说：『我爸？ 崔宥镇！ 』因为他还分不清「阳光先生」、「李秉宪」这些概念。 人家听到这回答就觉得：『原来爸爸是外国人呀，难怪眼睛这么大。 』」真是好可爱XD
李珉廷还透露了李秉宪求婚时的「笨拙」细节：「当时和家人一起看李秉宪出演的电影，他对我说了3次『结束后不要去洗手间』。 我就猜到了，电影结束后有安排。 」但还是被感动到落泪。
（图源：《我家的熊孩子》节目截图，网路）
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