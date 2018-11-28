駭客試圖用手機登入李鍾碩的IG！也讓他發文警告：「你是誰？請不要這樣子做！」
明星 2018年11月28日 星期三13:57 Yuan
這樣子做真的很過分，還是要尊重藝人的隱私啊！
藝人的IG被駭客侵入，似乎是持續發生，像是潤娥就曾因為密碼被改，無法登入帳號；Krystal也曾因為駭客的攻擊，把自我介紹改成「STOP HACKING」。即使藝人請求停止，並採取了法律措施來保護個人隱私，但仍持續都有這種情況發生，讓不少粉絲和網友們十分擔憂。
而在昨日，李鍾碩就在IG上傳了一張有人試圖用手機登入他IG帳號的截圖，並寫下：「你是誰？請不要這樣子做。」這也讓不少網友留言：「真的很過份」、「請尊重隱私」、「強力譴責駭客的行為」等等。真的希望大家可以尊重藝人的隱私，別再做出這些舉動了啊！
另外，李鍾碩和和申惠善主演的SBS特輯劇《死的讚美》講述朝鮮最早的公費留學生尹心悳和她的戀人、天才劇作家金祐鎭在玄海灘殉情的故事。而這部已在昨日首播，也拿下月火劇同時段收視一位，不知道大家追劇了沒？
（圖：IG@yoona__lim、IG@vousmevoyez、IG@jongsuk0206、SBS）
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