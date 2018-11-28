骇客试图用手机登入李钟硕的IG！也让他发文警告：「你是谁？请不要这样子做！」
明星 2018年11月28日 星期三13:57 Yuan
这样子做真的很过分，还是要尊重艺人的隐私啊！
艺人的IG被骇客侵入，似乎是持续发生，像是润娥就曾因为密码被改，无法登入帐号；Krystal也曾因为骇客的攻击，把自我介绍改成「STOP HACKING」。即使艺人请求停止，并采取了法律措施来保护个人隐私，但仍持续都有这种情况发生，让不少粉丝和网友们十分担忧。
而在昨日，李钟硕就在IG上传了一张有人试图用手机登入他IG帐号的截图，并写下：「你是谁？请不要这样子做。」这也让不少网友留言：「真的很过份」、「请尊重隐私」、「强力谴责骇客的行为」等等。真的希望大家可以尊重艺人的隐私，别再做出这些举动了啊！
另外，李钟硕和和申惠善主演的SBS特辑剧《死的赞美》讲述朝鲜最早的公费留学生尹心悳和她的恋人、天才剧作家金佑鎭在玄海滩殉情的故事。而这部已在昨日首播，也拿下月火剧同时段收视一位，不知道大家追剧了没？
（图：IG@yoona__lim、IG@vousmevoyez、IG@jongsuk0206、SBS）
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