朴寶劍＆宋慧喬新劇《男朋友》今晚開播！ 3大看點引人入勝～

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終於盼到《男朋友》了！ 除了卡司超強大之外，看完3大看點感覺更加期待了耶！

tvN最新水木劇《男朋友》講的是從未按照自己意願選擇過生活的車秀賢（宋慧喬 飾）和平凡卻開朗幸福的金振赫（朴寶劍 飾）在異國偶然相遇的故事。 從選角階段就一直備受矚目！

看點一：宋慧喬與朴寶劍首次合作

這兩位演員在各自的每一部作品中都展現了出色的演技，讓人極為心動，加在一起的化學反應更是令人期待呀~

《男朋友》裡宋慧喬飾演的是政治人物之女、東和酒店代表車秀賢，從出生的一刻起就活在別人的精心安排下，流露出溫和氣質的卡裡斯馬。 而朴寶劍則與之相反，他的角色金振赫雖然平凡，卻很珍惜這樣平凡的生活，內心充滿幸福和積極的能量。 兩人經歷了截然不同的人生，會怎樣被彼此影響、從而改變呢？



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看點二：取景古巴，畫面精美

《男朋友》導演朴信宇曾執導《嫉妒的化身》、《天使之眼》、《野王》等作品，風格細膩、鮮活，很想看到他是如何通過影像呈現被困在城堡中的秀賢，以及勇敢地向她伸出手的振赫。

而且，這是第一部在古巴取景拍攝的韓劇，當地風景充滿復古而華麗的氣息，仿佛時間暫停一般，為兩人的相逢又增添了更多的浪漫色彩~



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看點三：久違的「正統感性劇」

不同於近來很多劇愛用刺激性元素，《男朋友》選擇了經典復古的浪漫愛情風：通過扎實的敘事讓觀眾對角色的感情變化產生共鳴，滿足對浪漫關係的幻想；透過秀賢和振赫彼此影響的溫暖情意，啟動觀眾的戀愛細胞。

《男朋友》今晚9點30分（韓國時間）在tvN正式開播，本放死守不能錯過！



（圖源：《男朋友》海報）

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