朴宝剑＆宋慧乔新剧《男朋友》今晚开播！ 3大看点引人入胜～

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终於盼到《男朋友》了！ 除了卡司超强大之外，看完3大看点感觉更加期待了耶！

tvN最新水木剧《男朋友》讲的是从未按照自己意愿选择过生活的车秀贤（宋慧乔 饰）和平凡却开朗幸福的金振赫（朴宝剑 饰）在异国偶然相遇的故事。 从选角阶段就一直备受瞩目！

看点一：宋慧乔与朴宝剑首次合作

这两位演员在各自的每一部作品中都展现了出色的演技，让人极为心动，加在一起的化学反应更是令人期待呀~

《男朋友》里宋慧乔饰演的是政治人物之女、东和酒店代表车秀贤，从出生的一刻起就活在别人的精心安排下，流露出温和气质的卡里斯马。 而朴宝剑则与之相反，他的角色金振赫虽然平凡，却很珍惜这样平凡的生活，内心充满幸福和积极的能量。 两人经历了截然不同的人生，会怎样被彼此影响、从而改变呢？



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看点二：取景古巴，画面精美

《男朋友》导演朴信宇曾执导《嫉妒的化身》、《天使之眼》、《野王》等作品，风格细腻、鲜活，很想看到他是如何通过影像呈现被困在城堡中的秀贤，以及勇敢地向她伸出手的振赫。

而且，这是第一部在古巴取景拍摄的韩剧，当地风景充满复古而华丽的气息，仿佛时间暂停一般，为两人的相逢又增添了更多的浪漫色彩~



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看点三：久违的「正统感性剧」

不同於近来很多剧爱用刺激性元素，《男朋友》选择了经典复古的浪漫爱情风：通过扎实的叙事让观众对角色的感情变化产生共鸣，满足对浪漫关系的幻想；透过秀贤和振赫彼此影响的温暖情意，启动观众的恋爱细胞。

《男朋友》今晚9点30分（韩国时间）在tvN正式开播，本放死守不能错过！



（图源：《男朋友》海报）

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