蘇志燮=陶斯！出席《我身後的陶斯》宣傳活動必定同一套陶斯裝！
韓劇 2018年11月28日 星期三11:15 Erin
日前蘇志燮訪台宣傳剛拍攝完畢的人氣電視劇《我身後的陶斯》，西裝LOOK真的是迷死現場所有粉絲，彷彿是真正的陶斯現身，其實那是蘇志燮用心的打扮，為了讓大家感受到真正的陶斯。
大家應該還記得陶斯一開始在波蘭執行的任務吧！陶斯穿著一身全黑色西裝打扮搭配上一雙黑色converse球鞋，原本女探員Candy已完成任務，開心跑向陶斯的同時，卻被遠方狙擊手射殺，陶斯與狙擊手展開追逐，近距離肉搏之後雖然已將殺手撂倒在地，但此時卻有人在陶斯背後開槍，讓他倒地不起。
接下來蘇志燮在出席9月27日首爾《我身後的陶斯》發布會時，其實也是穿著波蘭任務的這一套衣服，連鞋子也沒忘記要完全一樣，因為這樣才是陶斯。《我身後的陶斯》發佈會相關報導
11月24日雖然蘇志燮率先舉辦媒體見面會，穿上比劇中陶斯更加正式的深藍色西裝，因為他應該早已決定隔天與台灣粉絲見面時也要以陶斯的身分出席，總不能兩天都穿一樣的服裝吧……果不其然在11月25日蘇志燮就以陶斯裝扮，黑西裝外套搭配黑色圓領上衣，搭配球鞋現身戶外見面會，可說是相當用心帶給粉絲們陶斯走出螢幕的感覺。
當時因為主持人打趣問他：“今天有帶軟糖來嗎？（安撫兒童演員用）”蘇志燮先是很直覺地說出：“因為這套服裝是造型師借來的…”後來更是幽默的從口袋中拿出手指愛心送給粉絲們，自己也害羞地笑彎了腰。
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留言/評論
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戲裡的陶斯，活生生走出來，怎麼能不激動??
2小時前