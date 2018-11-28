苏志燮=陶斯！出席《我身后的陶斯》宣传活动必定同一套陶斯装！
韩剧 2018年11月28日 星期三11:15 Erin
日前苏志燮访台宣传刚拍摄完毕的人气电视剧《我身后的陶斯》，西装LOOK真的是迷死现场所有粉丝，彷佛是真正的陶斯现身，其实那是苏志燮用心的打扮，为了让大家感受到真正的陶斯。
大家应该还记得陶斯一开始在波兰执行的任务吧！陶斯穿著一身全黑色西装打扮搭配上一双黑色converse球鞋，原本女探员Candy已完成任务，开心跑向陶斯的同时，却被远方狙击手射杀，陶斯与狙击手展开追逐，近距离肉搏之后虽然已将杀手撂倒在地，但此时却有人在陶斯背后开枪，让他倒地不起。
接下来苏志燮在出席9月27日首尔《我身后的陶斯》发布会时，其实也是穿著波兰任务的这一套衣服，连鞋子也没忘记要完全一样，因为这样才是陶斯。《我身后的陶斯》发布会相关报导
11月24日虽然苏志燮率先举办媒体见面会，穿上比剧中陶斯更加正式的深蓝色西装，因为他应该早已决定隔天与台湾粉丝见面时也要以陶斯的身分出席，总不能两天都穿一样的服装吧……果不其然在11月25日苏志燮就以陶斯装扮，黑西装外套搭配黑色圆领上衣，搭配球鞋现身户外见面会，可说是相当用心带给粉丝们陶斯走出萤幕的感觉。
当时因为主持人打趣问他：“今天有带软糖来吗？（安抚儿童演员用）”苏志燮先是很直觉地说出：“因为这套服装是造型师借来的…”后来更是幽默的从口袋中拿出手指爱心送给粉丝们，自己也害羞地笑弯了腰。
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留言/评论
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戲裡的陶斯，活生生走出來，怎麼能不激動??
2小时前