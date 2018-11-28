《Nine Room》完结！金喜善X金英光XONE终映感言：担心到最后只剩下感谢。 泫雅&E'Dawn玩测谎仪秀恩爱：「我是不是最重要的人？ 」网友评价两极化 米奇+绿色圣诞老人的混搭？李准基和申世景都完美消化了！ 新剧《福秀回来了》唯美官方海报公开，俞承豪&赵宝儿的第二次初恋～？ MAMAMOO 帅气现身《2018 AAA》红毯 新专辑〈Blue;s〉明天问世！ 新的一周BTS防弹少年团再夺告示牌双冠 持续横扫大小榜单！ BLACKPINK 破三亿 MV 再一支 世界巡回演唱会明年开跑！ 骇客试图用手机登入李钟硕的IG！也让他发文警告：「你是谁？请不要这样子做！」 美声团体Urban Zakapa 新歌只听36秒就超有感！还有「车银优」出演完整MV的加持啊～ 时尚的完成果然靠脸！卷毛发型也能hold得住的宋仲基 苏志燮=陶斯！出席《我身后的陶斯》宣传活动必定同一套陶斯装！ 朴宝剑＆宋慧乔新剧《男朋友》今晚开播！ 3大看点引人入胜～ BoA 今年大活跃 回归三次后还有年末演唱会！ 东方神起独步日本 一举在 Oricon 刷新三项纪录！ 等了六年终於等到你！BTOB 昌燮将发行个人专辑 韩国掀起「债Too」运动？ 从Microdot、Dok2、Rain到MAMAMOO辉人 GFRIEND Yuju 终於现身！「很想念我们的 Buddy」 大邱必去《咖啡名家》，众所期待的草莓蛋糕终於上市了 EXO D.O. 太可爱！惊讶的表情跟表情符号根本复制贴上XD EXO灿烈的死侍服装终於到了！ 开心穿去生日趴，却在吹蜡烛时「出状况」！ tvN推出「Drama Stage 2019」！连续10周播出10部独幕剧 金玟锡、金瑟琪、南多凛等陆续与观众们见面 梦想成真与欧巴同公司：迷妹必看韩漫《我的偶像总裁》！ 参加《Show Me The Money777》获得关注的妈咪手！将正式推出手机壳、玩偶等官方周边！ HIGHLIGHT告别演唱会集体泪崩！ 队长尹斗俊人形立牌到场「助阵」 「我不想要下地狱！」与解怨脉一起逃出地狱～ Wanna One 夺回归后首冠 专辑首周销量破自身纪录！ 「人间暖炉」！ EXO CHEN高票当选「暖都男」网路投票一位

← 上一则 下一则 →