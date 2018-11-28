東方神起獨步日本 一舉在 Oricon 刷新三項紀錄！
KPOP 2018年11月28日 星期三10:54 施乃琪
韓國地位毋庸置疑的東方神起在日本也享有非常厲害的人氣，每次發片幾乎都意味著新紀錄的誕生！
根據 Oricon 最新公開的榜單，東方神起於 21 日在當地發行的新單曲〈Jealous〉首週就熱賣 9.1 萬張而躍上單曲單週榜冠軍，而這也是他們出道至今第 13 度征服 Oricon 的這座排行榜。
多年來東方神起在日本的對手都是自己，這一次他們也以打入 TOP10 榜 38 次、單曲總銷量達 4,592,000 張，一舉刷新了自己保有的「海外藝人在 Oricon 單曲榜上締造過的史上第一」紀錄。
另一方面，不久前才在月刊雜誌《日經 Entertainment》上獲選為「2018 演唱會動員力排名」第一名的東方神起，也將於 12 月 19 日發行集結《東方神起 LIVE TOUR ～Begin Again～ Special Edition in NISSAN STADIUM》現場實況的藍光 DVD，仙后別忘了收藏一張囉！
（照片與影片來源：AVEX、SM Entertainment）
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