《Nine Room》完结!金喜善X金英光XONE终映感言:担心到最后只剩下感谢。 泫雅&E'Dawn玩测谎仪秀恩爱:「我是不是最重要的人? 」网友评价两极化 米奇+绿色圣诞老人的混搭?李准基和申世景都完美消化了! 新剧《福秀回来了》唯美官方海报公开,俞承豪&赵宝儿的第二次初恋~? MAMAMOO 帅气现身《2018 AAA》红毯 新专辑〈Blue;s〉明天问世! 新的一周BTS防弹少年团再夺告示牌双冠 持续横扫大小榜单! BLACKPINK 破三亿 MV 再一支 世界巡回演唱会明年开跑! 骇客试图用手机登入李钟硕的IG!也让他发文警告:「你是谁?请不要这样子做!」 美声团体Urban Zakapa 新歌只听36秒就超有感!还有「车银优」出演完整MV的加持啊~ 时尚的完成果然靠脸!卷毛发型也能hold得住的宋仲基 苏志燮=陶斯!出席《我身后的陶斯》宣传活动必定同一套陶斯装! 朴宝剑&宋慧乔新剧《男朋友》今晚开播! 3大看点引人入胜~ BoA 今年大活跃 回归三次后还有年末演唱会! 东方神起独步日本 一举在 Oricon 刷新三项纪录! 等了六年终於等到你!BTOB 昌燮将发行个人专辑 韩国掀起「债Too」运动? 从Microdot、Dok2、Rain到MAMAMOO辉人 GFRIEND Yuju 终於现身!「很想念我们的 Buddy」 大邱必去《咖啡名家》,众所期待的草莓蛋糕终於上市了 EXO D.O. 太可爱!惊讶的表情跟表情符号根本复制贴上XD EXO灿烈的死侍服装终於到了! 开心穿去生日趴,却在吹蜡烛时「出状况」! tvN推出「Drama Stage 2019」!连续10周播出10部独幕剧 金玟锡、金瑟琪、南多凛等陆续与观众们见面 梦想成真与欧巴同公司:迷妹必看韩漫《我的偶像总裁》! 参加《Show Me The Money777》获得关注的妈咪手!将正式推出手机壳、玩偶等官方周边! HIGHLIGHT告别演唱会集体泪崩! 队长尹斗俊人形立牌到场「助阵」 「我不想要下地狱!」与解怨脉一起逃出地狱~ Wanna One 夺回归后首冠 专辑首周销量破自身纪录! 「人间暖炉」! EXO CHEN高票当选「暖都男」网路投票一位

