东方神起独步日本 一举在 Oricon 刷新三项纪录！
KPOP 2018年11月28日 星期三10:54 施乃琪
韩国地位毋庸置疑的东方神起在日本也享有非常厉害的人气，每次发片几乎都意味著新纪录的诞生！
根据 Oricon 最新公开的榜单，东方神起於 21 日在当地发行的新单曲〈Jealous〉首周就热卖 9.1 万张而跃上单曲单周榜冠军，而这也是他们出道至今第 13 度征服 Oricon 的这座排行榜。
多年来东方神起在日本的对手都是自己，这一次他们也以打入 TOP10 榜 38 次、单曲总销量达 4,592,000 张，一举刷新了自己保有的「海外艺人在 Oricon 单曲榜上缔造过的史上第一」纪录。
另一方面，不久前才在月刊杂志《日经 Entertainment》上获选为「2018 演唱会动员力排名」第一名的东方神起，也将於 12 月 19 日发行集结《东方神起 LIVE TOUR ～Begin Again～ Special Edition in NISSAN STADIUM》现场实况的蓝光 DVD，仙后别忘了收藏一张罗！
（照片与影片来源：AVEX、SM Entertainment）
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