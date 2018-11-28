參加《Show Me The Money777》獲得關注的媽咪手！將正式推出手機殼、玩偶等官方周邊！
明星 2018年11月28日 星期三08:45 Yuan
雖然姜鎬童和李壽根不知道媽咪手XD，但媽咪手在韓國真的很紅，周邊一推出感覺就會掀起搶購呢～
出演《Show Me The Money777》獲得關注的Rapper媽咪手與商品公司Handoug正式簽訂商品壟斷合約。Handoug方面透過官方SNS表示：「將在28日下午（韓國時間）5點，透過官方網站開始販售媽咪手官方周。」並公開了第一樣周邊手機殼的商品圖，之後還會陸續公開玩偶、背包、徽章等商品。
因為聲線獨特，更一直被懷疑就是媽咪手本人的Mad clown，日前出演《Radio Star》時他也表示：「自己並非媽咪手本人。」而近期公演就會有不少粉絲帶著頭套，就連少女時代成員Sunny、劉亞仁也都向對他非常關心，感覺這次周邊商品一推出，就會吸引一陣狂熱呢！
另外，MOMOLAND將和媽咪手在「2018MAMA」帶來合作舞台，「2018MAMA」記者懇親會上也提到：「MOMOLAND和媽咪手的合作，將會是非常有趣、驚喜的表演，請大家多多期待！」
（圖：Mnet、MBC、Handoug）
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