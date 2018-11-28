BoA 今年大活躍 回歸三次後還有年末演唱會！ 東方神起獨步日本 一舉在 Oricon 刷新三項紀錄！ 等了六年終於等到你！BTOB 昌燮將發行個人專輯 韓國掀起「債Too」運動？ 從Microdot、Dok2、Rain到MAMAMOO輝人 GFRIEND Yuju 終於現身！「很想念我們的 Buddy」 大邱必去《咖啡名家》，眾所期待的草莓蛋糕終於上市了 EXO D.O. 太可愛，驚訝的表情跟表情符號根本複製貼上 EXO燦烈的死侍服裝終於到了！ 開心穿去生日趴，卻在吹蠟燭時「出狀況」！ tvN推出「Drama Stage 2019」！連續10週播出10部獨幕劇 金玟錫、金瑟琪、南多凜等陸續與觀眾們見面 夢想成真與歐巴同公司：迷妹必看韓漫《我的偶像總裁》！ 參加《Show Me The Money777》獲得關注的媽咪手！將正式推出手機殼、玩偶等官方周邊！ HIGHLIGHT告別演唱會集體淚崩！ 隊長尹斗俊人形立牌到場「助陣」 「我不想要下地獄！」與解怨脈一起逃出地獄～ Wanna One 奪回歸後首冠 專輯首週銷量破自身紀錄！ 「人間暖爐」！ EXO CHEN高票當選「暖都男」網路投票一位

雖然姜鎬童和李壽根不知道媽咪手XD，但媽咪手在韓國真的很紅，周邊一推出感覺就會掀起搶購呢～

出演《Show Me The Money777》獲得關注的Rapper媽咪手與商品公司Handoug正式簽訂商品壟斷合約。Handoug方面透過官方SNS表示：「將在28日下午（韓國時間）5點，透過官方網站開始販售媽咪手官方周。」並公開了第一樣周邊手機殼的商品圖，之後還會陸續公開玩偶、背包、徽章等商品。



因為聲線獨特，更一直被懷疑就是媽咪手本人的Mad clown，日前出演《Radio Star》時他也表示：「自己並非媽咪手本人。」而近期公演就會有不少粉絲帶著頭套，就連少女時代成員Sunny、劉亞仁也都向對他非常關心，感覺這次周邊商品一推出，就會吸引一陣狂熱呢！



另外，MOMOLAND將和媽咪手在「2018MAMA」帶來合作舞台，「2018MAMA」記者懇親會上也提到：「MOMOLAND和媽咪手的合作，將會是非常有趣、驚喜的表演，請大家多多期待！」

（圖：Mnet、MBC、Handoug）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞