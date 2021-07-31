強強聯手！「最低調的OST女王」Punch &「音源強者」Mad Clown將在8月3日發表合作曲

【熱門歌曲回顧】兩位擁有獨特音色的「音源強者」合作，也都曾為經典韓劇《太陽的後裔》唱過OST，大家還記得是哪兩首歌嗎？！

最新消息，音色女神「Punch」與 Rapper「Mad Clown」即將在8月3日發行合作曲，兩位都是一發行歌曲就能夠橫掃各大音源榜的音源強者，這一次合作也讓人非常好奇他們會用什麼樣的音樂風格來呈現。

▼擁有「音色女神」稱號的 Punch，同時也是相當低調的 OST 女王，參與過15部韓劇OST，也全都是非常熱門的作品，像是《皮諾丘》、《太陽的後裔》、《步步驚心：麗》、《鬼怪》、《德魯納酒店》、《山茶花開時》、《喜歡布拉姆斯嗎?》等，早先受邀參與串燒歌曲「Killing Voice」時，也讓大眾更知道她的高顏值，真的是太低調了啦～！



要說兩位歌手有什麼緣份，那就是都為《太陽的後裔》唱過OST，兩首歌曲分別是…

▼《再次將你》（Once Again）Mad Clown & 金娜英，Mad Clown 真的跟非常多歌手合作過，中毒性強的RAP音調也成為專屬他的個人特色：【原曲MV】





*圖：《太陽的後裔》OST＠KKBOX

▼《Everytime》（每次）EXO Chen & Punch：【原曲MV 】





*圖：《太陽的後裔》OST＠KKBOX

讓我們一起期待8月3日的新歌發表吧！

*封面圖：Dingo music、Starship X Entertainment@official

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