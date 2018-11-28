参加《Show Me The Money777》获得关注的妈咪手！将正式推出手机壳、玩偶等官方周边！

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虽然姜镐童和李寿根不知道妈咪手XD，但妈咪手在韩国真的很红，周边一推出感觉就会掀起抢购呢～

出演《Show Me The Money777》获得关注的Rapper妈咪手与商品公司Handoug正式签订商品垄断合约。Handoug方面透过官方SNS表示：「将在28日下午（韩国时间）5点，透过官方网站开始贩售妈咪手官方周。」并公开了第一样周边手机壳的商品图，之后还会陆续公开玩偶、背包、徽章等商品。



因为声线独特，更一直被怀疑就是妈咪手本人的Mad clown，日前出演《Radio Star》时他也表示：「自己并非妈咪手本人。」而近期公演就会有不少粉丝带著头套，就连少女时代成员Sunny、刘亚仁也都向对他非常关心，感觉这次周边商品一推出，就会吸引一阵狂热呢！



另外，MOMOLAND将和妈咪手在「2018MAMA」带来合作舞台，「2018MAMA」记者恳亲会上也提到：「MOMOLAND和妈咪手的合作，将会是非常有趣、惊喜的表演，请大家多多期待！」

（图：Mnet、MBC、Handoug）

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