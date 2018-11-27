SJ始源將擔任KBS新劇《各位國民們》男主人公！在劇中變身為「騙子」 之後更成為「議員候選人」？
韓劇 2018年11月27日 星期二14:15 JiaJia
KBS新劇《各位國民們》是OCN《壞傢伙們》、《38師機動隊》韓正勳作家的新作品！崔始源將在劇中變身為「騙子」，之後更成為「國會議員候選人」，預計明年（2019年）3月播出～
今日（27日），據相關人士透露，Super Junior成員崔始源收到KBS 2TV新月火劇（週一、二播出）《各位國民們》男主人公出演提案。該部作品由OCN《壞傢伙們》、《38師機動隊》韓正勳作家執筆，KBS《Jugglers》（台譯：《超完美秘書》）金正鉉導演執導，描述糊里糊塗與警察結婚的騙子，無意捲入事件之中，並投入參選國會議員後所發生一系列故事的幽默犯罪劇。
隨後，所屬社SM娛樂給予肯定的答案，崔始源確定出演《各位國民們》並擔任男主人公。他將在劇中飾演騙子「楊正國」，一家三代都以詐欺為家業，為了與心愛的女友結婚、準備一大筆結婚基金，因而接近私人放貸業者，想要透過貨幣詐欺獲得大批錢財，卻意外被騙的人物。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞