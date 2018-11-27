SJ始源将担任KBS新剧《各位国民们》男主人公！在剧中变身为「骗子」 之后更成为「议员候选人」？
韩剧 2018年11月27日 星期二14:15 JiaJia
KBS新剧《各位国民们》是OCN《坏家伙们》、《38师机动队》韩正勋作家的新作品！崔始源将在剧中变身为「骗子」，之后更成为「国会议员候选人」，预计明年（2019年）3月播出～
今日（27日），据相关人士透露，Super Junior成员崔始源收到KBS 2TV新月火剧（周一、二播出）《各位国民们》男主人公出演提案。该部作品由OCN《坏家伙们》、《38师机动队》韩正勋作家执笔，KBS《Jugglers》（台译：《超完美秘书》）金正铉导演执导，描述糊里糊涂与警察结婚的骗子，无意卷入事件之中，并投入参选国会议员后所发生一系列故事的幽默犯罪剧。
随后，所属社SM娱乐给予肯定的答案，崔始源确定出演《各位国民们》并担任男主人公。他将在剧中饰演骗子「杨正国」，一家三代都以诈欺为家业，为了与心爱的女友结婚、准备一大笔结婚基金，因而接近私人放贷业者，想要透过货币诈欺获得大批钱财，却意外被骗的人物。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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