李鍾碩&申惠善《死之詠讃》今日開播 三大看點提前看！

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天才劇作家與女聲樂家之間既美麗又悲淒的愛情故事，再加上李鍾碩和申惠善的詮釋，令人期待的組合今晚終於能夠看到啦！

SBS獨幕劇《死之詠讃》講述的是朝鮮第一位女聲樂家尹心悳（申惠善 飾）和她的愛人、天才劇作家金祐鎮（李鍾碩 飾）的故事，有著既淒美又浪漫的基調。

看點一：李鍾碩與申惠善詮釋的悲傷又耀眼的愛情

這部劇改編自100年前的真人故事。 歷史上的尹心悳是朝鮮第一位公費留學生、最早的女聲樂家，金祐鎮則是極具天賦的劇作家，曾寫下朝鮮最早的近代戲劇。 兩人相識於1921年，但金祐鎮是有婦之夫，兩人的愛情也只能走向悲劇，最終於1926年一起自殺，在從日本開往釜山的客船上雙雙跳海。

這次由演技過硬的李鍾碩和申惠善出演，相信可以深刻詮釋出那份對愛情求之不得的渴望。



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看點二：不為人知的天才之作

尹心悳與金祐鎮的故事在韓國多次被搬上大螢幕和音樂劇舞台，尹心悳在跳海同年錄製的歌曲《死之詠讃》也多年來被人傳唱，但金祐鎮的作品卻一直被掩蓋在愛情的光輝之下，電視劇《死之詠讃》 就首次展現了這位天才的作品世界。

兩人通過劇作與信函互通心意、陷入愛河，金祐鎮更將亡國之痛與時代的黑暗融入劇中、信中，令人對他的作品多了一份好奇與期待。



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看點三：痛苦與浪漫交融的時代背景

《死之詠讃》的故事發生於日本強佔時期，朝鮮面臨亡國之傷，但同時也有大量的新知識湧入，是一個混合著痛苦與浪漫、悲傷與希望的年代，強烈而交錯的情感令人對劇情衝突滿懷期待。

從目前公開的兩支預告片來看，淒美的音樂、浪漫的相識也為劇集打下了悲劇的基調……這部獨幕劇只有6集，今日首播2集，下週二（12月4日）就將大結局，追劇一天都不能錯過啊！



（圖源：《死之詠讃》）

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