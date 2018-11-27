李钟硕&申惠善《死之咏讃》今日开播 三大看点提前看！

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天才剧作家与女声乐家之间既美丽又悲凄的爱情故事，再加上李钟硕和申惠善的诠释，令人期待的组合今晚终於能够看到啦！

SBS独幕剧《死之咏讃》讲述的是朝鲜第一位女声乐家尹心悳（申惠善 饰）和她的爱人、天才剧作家金佑镇（李钟硕 饰）的故事，有著既凄美又浪漫的基调。

看点一：李钟硕与申惠善诠释的悲伤又耀眼的爱情

这部剧改编自100年前的真人故事。 历史上的尹心悳是朝鲜第一位公费留学生、最早的女声乐家，金佑镇则是极具天赋的剧作家，曾写下朝鲜最早的近代戏剧。 两人相识於1921年，但金佑镇是有妇之夫，两人的爱情也只能走向悲剧，最终於1926年一起自杀，在从日本开往釜山的客船上双双跳海。

这次由演技过硬的李钟硕和申惠善出演，相信可以深刻诠释出那份对爱情求之不得的渴望。



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看点二：不为人知的天才之作

尹心悳与金佑镇的故事在韩国多次被搬上大萤幕和音乐剧舞台，尹心悳在跳海同年录制的歌曲《死之咏讃》也多年来被人传唱，但金佑镇的作品却一直被掩盖在爱情的光辉之下，电视剧《死之咏讃》 就首次展现了这位天才的作品世界。

两人通过剧作与信函互通心意、陷入爱河，金佑镇更将亡国之痛与时代的黑暗融入剧中、信中，令人对他的作品多了一份好奇与期待。



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看点三：痛苦与浪漫交融的时代背景

《死之咏讃》的故事发生於日本强占时期，朝鲜面临亡国之伤，但同时也有大量的新知识涌入，是一个混合著痛苦与浪漫、悲伤与希望的年代，强烈而交错的情感令人对剧情冲突满怀期待。

从目前公开的两支预告片来看，凄美的音乐、浪漫的相识也为剧集打下了悲剧的基调……这部独幕剧只有6集，今日首播2集，下周二（12月4日）就将大结局，追剧一天都不能错过啊！



（图源：《死之咏讃》）

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