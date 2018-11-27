GOT7 改版專輯大走「撕漫」風 超唯美概念照到齊！
KPOP 2018年11月27日 星期二08:21 施乃琪
下週一 GOT7 就要帶著改版專輯回歸了，鳥寶寶快來收藏夢幻帥氣的全員概念照吧！
JYP Entertainment 今天（27 日）公開了 Mark、榮宰、有謙和珍榮的個人概念照，七名成員各自的畫報終於全數到齊。
♦ JB
♦ Jackson
♦ BamBam
♦ Mark
♦ 榮宰
♦ 珍榮
♦ 有謙
GOT7 的改版專輯〈Present : YOU〉&ME Edition 主打森林路線，大量運用充滿童話氛圍的花叢、樹林構成浪漫背景，凸顯出每位成員帥氣溫柔的一面。
〈Present : YOU〉&ME Edition 總共收錄了 28 首歌，其中主打歌「奇蹟」意味著「對於 2014 年 1 月出道的 GOT7 而言，真正的奇蹟就是在如同凜冬般酷寒難耐的時刻，也能因為粉絲而度過困境。」12 月 3 日就和 GOT7 一起迎接奇蹟吧！
（照片來源：JYP Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論