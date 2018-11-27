李鍾碩&申惠善《死之詠讃》今日開播 三大看點提前看！ 龍俊亨談新劇《拜託了咖啡》角色：「大家都說跟我超像！」 Red Velvet 最新主打歌還有英語版！回歸當天登《Music Bank》 SJ 厲旭退伍後第一次 明天閃電發行新歌！ BUZZ 敲定下個月回歸 閔庚勳親自主演 MV！ 百變影帝劉亞仁！你最愛哪一個角色的他？ YG 師兄妹接力橫掃音源榜 宋旻浩首張正規專輯成績亮眼！ 因信賴而看！戲精金海淑有望演出 KBS 新週末劇 BTS防彈少年團要有師弟了！Big Hit 時隔六年再推男團 李棟旭新劇《觸及真心》前，先用魅惑畫報狙擊你的心～！ 《怪獸與葛林戴華德之罪》Ezra Miller秘密訪韓 與秀賢親密合照 WINNER宋旻浩爆料李昇勳的「商業風對白」：行程結束後會說『您辛苦了』XD GOT7 改版專輯大走「撕漫」風 超唯美概念照到齊！ EXO燦烈生日啦～快來和他說生日快樂！ 《威基基》演員大換血！文佳煐、安昭熙、金叡園確定擔任第2季女主角 李伊庚、申譞洙、金善浩男主角出演討論中

留言/評論